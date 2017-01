16:05 - "Lo Stato deve ancora versare all'Anas contributi pari a circa 850 milioni di euro". Lo afferma il presidente della società che gestisce la rete stradale e autostradale italiana, Pietro Ciucci, in un documento alla Camera. Se ci dovessero essere ulteriormente ritardi nel saldo, sottolinea, "l'Anas si troverebbe in breve impossibilitata a far fronte ai pagamenti verso appaltatori e fornitori per lavori già eseguiti".