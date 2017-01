Alluvione Sardegna, tasse sospese

21:30 - Per i residenti nei Comuni della Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 novembre, il decreto Milleproroghe varato dal Consiglio dei ministri prevede alcune agevolazioni. Anzitutto una minisospensione per i tributi, il cui termine pagamento è stato spostato dal 30 novembre al 17 febbraio. Inoltre, coloro che hanno subito danni possono ottenere un finanziamento senza interessi (da restituire in 2 anni) garantito dallo Stato.