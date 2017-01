Alitalia, Zanonato:aiuti su esuberi

11:12 - "In caso di esuberi nella partita Alitalia saranno messi in campo una serie di meccanismi e di ammortizzatori sociali". Queste le parole del ministro per Sviluppo economico, Flavio Zanonato, sui possibili esuberi del nuovo piano industriale Alitalia. "Ora staremo a vedere cosa è previsto esattamente, - ha aggiunto - ma non mi pare sia mai capitato che una grande impresa chiuda un pezzo della sua attivita senza ricevere aiuti dallo Stato".