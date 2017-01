11:36 - L'accusa di protezionismo su Alitalia lanciata da British Airways è "frettolosa". A sostenerlo è il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, il quale spiega come l'obiettivo indicato anche dal premier sia quello di "trovare una forma di partnership internazionale". Ciò perché "l'idea di Alitalia che vive da sola, 'stand alone', che è la scelta fatta in passato, ora è completamente cambiata".