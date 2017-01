Alitalia, Squinzi: "No aiuti di Stato" Eni: con garanzie ok rifornimenti

12:05 - "Sono sempre molto perplesso di fronte agli interventi della mano pubblica in una società privata". Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, boccia l'idea di far intervenire le Poste in soccorso della compagnia di bandiera. "Certo, se è un cerotto per tamponare una situazione di emergenza, passi - prosegue Squinzi -. Però bisognerà una volta per tutte fare una riflessione seria per avere un piano di medio-lungo termine".

Non ha perplessità invece l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, che, dicendosi "fiducioso", aggiunge che se saranno fornite assicurazioni sufficienti sulla continuità della compagnia "andremo avanti a rifornirla con il carburante". Mentre il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, replica alle critiche di Squinzi dicendo che "non si tratta di un aiuto pubblico".



Squinzi: "Serve una riflessione forte" - "La situazione è molto complicata - ha spiegato Squinzi mentre stava arrivando a una iniziativa della Uiltec su tasse e lavoro - Forse l'Italia è diventata un Paese troppo piccolo per permettersi una grande compagnia di bandiera, bisognerà fare una riflessione forte da questo punto di vista".



Lupi: "Nessun aiuto pubblico" - Secca la replica di Lupi, che ha parlato a Radio anch'io. Secondo il ministro "il governo è intervenuto affinché i privati facessero la loro parte nel risanamento e rifinanziamento e per un fortissimo piano industriale all'insegna della discontinuità", dal momento che Alitalia era in condizioni "disastrose". Lupi ha inoltre precisato che "Poste Italiane certamente può essere non un aiuto da parte del pubblico, ma l'individuazione di un'azienda sana come partner industriale in un settore che è sempre di più complementare".