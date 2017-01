Alitalia, sì all'aumento di capitale L'assemblea delibera all'unanimità

17:11 - L'assemblea dei soci di Alitalia ha deliberato all'unanimità l'aumento di capitale di 300 milioni di euro, da offrire in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta. I soci avranno 30 giorni di tempo dal 16 ottobre per sottoscrivere le azioni di nuova emissione. E già i consiglieri d'amministrazione, in previsione del possibile mutamento degli assetti proprietari, hanno manifestato l'intenzione di dimettersi.

Il proposito dei membri del Cda è di rassegnare le dimissioni irrevocabili dalla carica, con effetto dalla data dell'assemblea, che sarà convocata subito dopo l'esecuzione dell'aumento di capitale.



Saccomanni: protezionismo? Accusa frettolosa - All'accusa di protezionismo su Alitalia lanciata da British Airways ha risposto il ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, a margine dell'ecofin, dicendo che si tratta di una valutazione "frettolosa" dal momento che l'obiettivo indicato anche dal premier è quello di "trovare una forma di partnershhip internazionale". Infatti "l'idea di Alitalia che vive da sola, 'stand alone', che è la scelta fatta in passato, ora è completamente cambiata".



Ue: "Non esclusa l'ipotesi di aiuti di Stato" - Ma dalla Commissione europea, che non ha ancora ricevuto alcun reclamo sulla compagnia, arriva un monito per bocca di Antoine Colombani, portavoce del commissario alla Concorrenza Joaquin Almunia. Per l'eventuale investimento delle Poste, ha detto, "va considerato l'insieme degli elementi" per valutare se l'intervento sia o no un aiuto di Stato, che "non viene escluso automaticamente per il semplice fatto che Poste è un ente privato". Colombani ha aggiunto che a Bruxelles aspettano che "le autorità italiane comunichino le misure che intendono prendere".



Poste Italiane sottoscriverà 75 milioni di euro - Ai soci che avranno sottoscritto tutte le nuove azioni di loro spettanza, spiega Alitalia in una nota, sarà concesso un ulteriore breve periodo di tempo, che verrà stabilito da un apposito Consiglio d'amministrazione, per sottoscrivere eventuali azioni rimaste inoptate. Subordinatamente all'approvazione dei propri organi deliberanti, si prevede inoltre, come spiega la nota, che Poste Italiane garantisca la sottoscrizione di complessivi 75 milioni dell'aumento di capitale rimasti eventualmente inoptati e che Intesa San Paolo e Unicredit garantiscano la sottoscrizione di massimi 100 milioni dell'eventuale ulteriore inoptato.