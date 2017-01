Alitalia, pronti 300 milioni di euro In arrivo da Etihad Airways

17:46 - Etihad Airways si appresterebbe a diventare il primo azionista di Alitalia. Lo rivela Bloomberg, citando fonti vicine al dossier, secondo cui sono in corso trattative avanzate. Secondo le indiscrezioni, la compagnia italiana starebbe per ricevere un'iniezione di capitale da circa 300 milioni di euro dal vettore di Abu Dhabi. Giovedì sarebbe in vista un incontro fra le parti.

Secondo le stesse fonti, dice ancora Bloomberg, non è stata ancora presa alcuna decisione finale e Alitalia avrebbe escluso gli altri potenziali partner. Le fonti sottolineano che Etihad ha avuto accesso ai conti Alitalia e sta valutando un'offerta in attesa di conoscere i risultati finali dell'aumento di capitale e un accordo con i sindacati sui tagli di organico. Da nessuno dei due vettori sono però arrivati commenti sulle indiscrezioni.



L'amministratore delegato di Etihad, James Hogan, ha portato avanti con forza la sua strategia di acquistare partecipazioni in compagnie aeree più piccole in Europa, India e Australia, il che gli ha permesso di costruire una rete di trasporto passeggeri attraverso la sua base di Abu Dhabi o di acquistare aerei e attrezzature in condivisione con altri soci.