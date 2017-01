22:30 - "Per l'investimento di Poste in Alitalia non può essere utilizzata alcuna risorsa proveniente né da conti correnti postali né da Buoni o libretti postali". Lo assicura l'a.d. di Poste, Massimo Sarmi. "Le risorse finanziarie - spiega il manager - saranno reperite esclusivamente dalla liquidità disponibile". L'investimento nella compagnia aerea potrebbe arrivare fino a 75 milioni di euro.