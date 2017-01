Alitalia: "Non c'è un nuovo piano"

18:31 - Alitalia smentisce che sia stato presentato un nuovo piano industriale e definisce infondate le notizie riguardanti tagli di personale, riduzione di aerei e rotte. Lo si legge in una nota della compagnia. In mattinata il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, aveva anticipato che al suo ministero non era arrivato nessun piano industriale di Alitalia.

"Alitalia smentisce che qualsiasi nuovo piano sia stato presentato e precisa quindi che le indiscrezioni relative a tagli del personale, messa a terra degli aerei e tagli di rotte sono destituite di ogni fondamento", scrive la società. Secondo alcuni giornali, il piano industriale prevede una riduzione dell'organico di circa 2.200 addetti.



Maccagnani: "Soci italiani sono compatti" - "Il nucleo degli azionisti italiani dovrebbe dimostrare la propria compattezza" nell'adesione all'aumento di capitale da 300 milioni di Alitalia. Lo afferma uno degli azionisti, Davide Maccagnani (2,01%), sottolineando che la compagnia "ha bisogno non più di critiche ma di supporto". Maccagnani parteciperà all'aumento di capitale di Alitalia, sottoscrivendo la propria quota con un ammontare di circa 6 milioni.