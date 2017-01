Alitalia, Etihad conferma la trattativa

17:41 - Etihad Airways ha confermato la trattativa in corso con Alitalia. L'ufficialità è contenuta in una nota della società di Abu Dhabi, che "al momento non ha altri commenti da fare sulla vicenda". Fonti vicine al dossier rivelano che Etihad potrebbe diventare il maggiore azionista dell'ex compagnia di bandiera, con una quota che potrebbe arrivare fino al 49%. Si stima, infatti, un'iniezione di liquidità fino a 350 milioni di euro.

Etihad, stando a quanto raccontano alcune fonti, prenderà una decisione definitiva prima di Natale. Sarebbe pronta a investire tra i 300 e i 350 milioni di euro.



Secondo quanto riporta il Financial Times online, la compagnia di Abu Dhabi potrebbe così diventare il maggiore azionista con una quota vicina al 49%.



Alitalia, con l'aumento di capitale deciso a ottobre, ha raccolto 225 milioni di euro grazie all'impegno dei "vecchi" soci. A questi si aggiungeranno presto i 75 milioni deliberati mercoledì notte dal Consiglio di amministrazione di Poste Italiane.



Il gruppo Air France-Klm, attualmente maggiore azionista dell'ex compagnia di bandiera italiana, non ha ancora sottoscritto l'aumento. Se non lo farà entro la fine del mese, le sue quote scenderanno dall'attuale 25% a circa il 7%.