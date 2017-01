01:02 - "Non possiamo certo aumentare il fido ad una società il cui futuro non ci dà sicurezza". Lo ha detto il numero uno di Eni, Paolo Scaroni, parlando a New York del futuro di Alitalia e del possibile contributo del cane a sei zampe. "Se non riscuote la fiducia degli azionisti non possiamo tenerla in vita noi con il carburante", ha aggiunto.