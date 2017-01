01:34 - La compagnia aerea albanese BelleAir, la più grande per numeri di volo e passeggeri nel Paese, ha annunciato la "sospensione temporanea dei voli". In un comunicato, BelleAir ha spiegato di trovarsi in "una situazione estremamente difficile, a causa della crisi generale, del calo del potere d'acquisto e della recessione nei principali paesi dove operiamo". Solo in Italia, le città collegate con Tirana erano 17.