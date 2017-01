Air France-Klm: pronti ad aiutare Alitalia, ma condizioni rigide

12:02 - "Le nostre condizioni per aiutare Alitalia sono molto rigide" e "se quelle che giudichiamo indispensabili non saranno riunite, non andremo più lontano". Lo afferma l'a.d. di Air France-Klm, Alexandre de Juniac. "Non darò dettagli su queste condizioni, perché è un elemento di trattativa", ha aggiunto. "Se Alitalia diverrà uno dei tre grandi marchi del gruppo, nessun marchio sarà trattato peggio degli altri".

"La situazione di Air-France Klm non ci permette di spendere senza contare", ha ricordato de Juniac, in un'intervista al quotidiano Les Echos. "Siamo estremamente vigili, sono pronto ad avanzare, ma in caso contrario non potremo farlo".



Poi, parlando del marchio, ha ribadito: "Capiamo che Alitalia sia un simbolo nazionale in Italia un marchio di valore verso il quale non abbiamo intenzione di aver pregiudizi, qualunque cosa succeda".