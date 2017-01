Aerei, verso sciopero nazionale

14:04 - Rischio sciopero nazionale per il settore del trasporto aereo. Lo annunciano le Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, UilTrasporti e UglTrasporti, che dichiarano formalmente chiusa la prima fase della procedura di raffreddamento. "Apprezziamo gli sforzi fatti a tutti i livelli per salvare Alitalia - affermano - ma se a questo non segue un rilancio strutturale di tutto il settore del trasporto aereo in Italia, sarà stato tutto inutile"