A Bergamo si parla di anziani:per l'Anla "risorsa per il Paese"

15:10 - "Gli Anziani, una risorsa per il Paese: esperienze, valori, energie al servizio della Comunità" è il tema del convegno nazionale di Anla (Associazione Nazionale Seniores d'Azienda) che si terrà sabato 19 ottobre a Bergamo nell'Auditorium del Seminario Vescovile Giovanni XXIII. Il tema costituirà l'occasione per analizzare il rapporto fra le generazioni sul mondo del lavoro nell'attuale contesto. Il convegno è aperto al pubblico.

A partire dalle 9.30, dopo i saluti iniziali delle autorità e del Presidente Nazionale, i circa milletrecento partecipanti ascolteranno la relazione di Giuseppe Roma, direttore generale del Censis, Edoardo Boncinelli, scienziato di fama mondiale, Paolo Campiglia, presidente della Fondazione Esperienza e già responsabile delle Risorse Umane di gruppi industriali italiani di primaria importanza, Stefano Paleari, Rettore magnifico dell'Università di Bergamo, Mario Mazzoleni, già presidente di Confindustria Lombardia e presidente del Consiglio di Amministrazione di Mazzoleni Industriale Commerciale.



Giuseppe Roma nel suo intervento dal titolo “La questione generazionale oggi. Elementi per un nuovo patto fra giovani e anziani” definirà lo scenario, demografico, economico e sociale, entro cui va collocandosi la questione generazionale, mettendo in luce i fattori in cui è possibile attivare una convergenza di interessi tra giovani e anziani. Paolo Campiglia nella sua relazione “Seniores al lavoro, un impegno prolungato nell'attività professionale” si soffermerà sugli effetti che il prolungamento dell'attività lavorativa provoca sulla vita del lavoratore in una fase della vita in cui, alle vecchie attese connesse alla previsione di uscita dal mondo del lavoro, si sostituisce oggi la prospettiva di un impegno ancora prolungato nell'attività professionale.



Edoardo Boncinelli nel suo intervento dal titolo “L'evoluzione della mente negli anni e la percezione della propria identità” esaminerà la relazione con il mondo esterno nella percezione del sé, degli altri e della propria identità a seguito dell'evoluzione della mente negli anni dalla giovinezza alla maturità. Il Rettore dell'Università di Bergamo Stefano Paleari nel suo intervento dal titolo 'Età e tempi di vita nella nuova società' affronterà il tema delle risorse che oggi la terza età può mettere a servizio della comunità, in termini di competenza, trasmissione dei valori, spirito di solidarietà, volontariato.



Mario Mazzoleni terrà una riflessione sul tema “Giovani e adulti sul luogo di lavoro, una coesistenza necessaria” sviluppano il discorso sull'apporto delle generazioni adulte nell'impresa e nel lavoro, mettendo a fuoco le dimensioni di criticità nel rapporto fra le generazioni (passaggi intergenerazionali in azienda, scarso rinnovamento della classe imprenditoriale etc etc) ma soprattutto le sinergie positive che già si creano o che si potrebbero sempre più creare nel futuro fra giovani e adulti per la ripresa. Il Convegno avrà come moderatore Franco Cattaneo, vice direttore dell'Eco di Bergamo.



Durante il Convegno verrà proiettato un video per illustrare le concrete iniziative che vengono realizzate da ANLA sul territorio a conferma dell'autentico spirito di servizio che sin dall'origine ha caratterizzato il suo operato. Nel clima dell' “Anno del cittadino” proclamato per il 2013 dall'Unione Europea dopo il 2012 dedicato all' “Anno dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni”, ANLA sente ancor più vivo l'impegno ad operare per il bene comune del Paese in cui viviamo e per il settore in cui siamo stati chiamati ad operare.