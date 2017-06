2 giugno, Federalberghi: quasi 8 milioni di italiani in vacanza

Saranno 7,77 milioni gli italiani che partiranno per il ponte del 2 giugno, dormendo almeno una notte fuori casa. Lo riferisce Federalberghi, precisando che il 93% rimarrà nel nostro Paese. L'incremento rispetto allo stesso periodo del 2016 è di circa il 9%. "E' una buona premessa per l'apertura della prossima stagione: il 2 giugno dà il via con un trend positivo alle previsioni di tutta l'estate", afferma il presidente Bernabò Bocca.