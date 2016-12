"Tgcom24 Sos Lavoro 2015", l'ebook gratuito per vincere la disoccupazione

Dopo il successo dell'ebook dedicato l'anno scorso al mondo del lavoro, Tgcom24 torna a occuparsi di questo importante tema e propone un secondo volume, realizzato in collaborazione con ManpowerGroup Italia e con la prefazione del direttore Paolo Liguori.



Un allevatore di 29 anni che ha salvato l'azienda di famiglia e oggi alleva capi di bestiame selezionati; un 32enne che ha lasciato l'Australia per tornare in Italia e partecipare da protagonista alla grande kermesse di Expo Milano 2015; una brillante ingegnere che testa gli iniettori degli autoveicoli e insegue il sogno di lavorare un giorno in F1, magari nei box della Ferrari; due giovani startupper che hanno trasformato una semplice idea ad alto contenuto tecnologico in business internazionali; tre giovani marchigiani che hanno preso l'antica arte di confezionare scarpe su misura e l'hanno convertita in un mestiere 2.0; un economista che ha abbandonato giacca e cravatta per fare di casa un Bed & Breakfast redditizio e riuscire a far conoscere la bellezza della sua Catania.



L'Italia che si rimette in piedi ha il volto di questi giovani lavoratori che si sono rimboccati le maniche e hanno provato a trovare il proprio spazio anche dove lo spazio non c'era affatto.



Tgcom24 ha raccolto le loro storie e provato a capire come sono riusciti a farcela. Accompagnano il loro racconto i consigli degli esperti del settore, i numeri più significativi, le infografiche, i contributi video, l'analisi della nuova normativa, il Jobs Act, che ha riscritto le regole del mercato e archiviato persino l'articolo 18 che fino a qualche mese fa veniva considerato intoccabile.



Per scaricare gratuitamente la versione integrale dell'ebook

CLICCA QUI e seleziona l'opzione SALVA

(l'icona del Floppy disk che compare in basso a destra

oppure Tasto destro del mouse>Salva).



Qui di seguito l'anteprima del libro digitale: