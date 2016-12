"Tassa di risparmio" (Quando ti fregano il salvadanaio)

Non che prima fossimo messi meglio: c'erano state l'imposta di bollo decisa da Monti e al precedente innalzamento del prelievo dal 12,5 al 20% disposto nel 2011 da Berlusconi. Senza dimenticare la Tobin tax “all'italiana” nei casi in cui si applica. E' come infilare per mesi la monetina nel salvadanaio e poi ti accorgi che te lo fregano, il porcellino.



Il fisco arriva a sottrarti, in alcuni casi, quasi il 40% di quanto del tuo piccolo gruzzolo. Che fare? Francesco Specchia ne parla con i suoi ospiti Paolo Balice, presidente Aiaf (Associazione italiana degli analisti e consulenti finanziari) e Gabriele Petrucciani, giornalista economico finanziario, direttore di Invice e collaboratore del Sole 24 Ore. Con l'intervento di Giuseppe La Scala e il "Tartassato della settimana".