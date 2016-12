"Rottama il prossimo tuo..."

Rottamare significa “non voler mai dire mi dispiace”. Quando si dice, alle volte, le leggende metropolitane. Prima, nell’irruenza del referendum si parlava sulle cartelle esattoriali, il nostro incubo peggiore: di cancellazione delle sanzioni, degli aggi, degli interessi di mora e somme aggiuntive. Si parlava anche, per i carichi affidati a Equitalia prima del 31.12.2010, della possibile riduzione di capitali e interessi del 25% del dovuto. Insomma al cristiano medio che pure non si sente evasore, veniva voglia di baciare Renzi e perfino di iscriversi al Pd.

Dopo, la Camera ha dato il via libera al decreto fiscale collegato alla manovra che contiene l’abolizione di Equitalia e la rottamazione e non si parla più di eliminazione dell’aggio; non si parla più della riduzione del carico al 75% del dovuto e non si parla più della eliminazione delle somme aggiuntive. Insomma, è stato rottamato il decreto rottamazione? Fisco dal volto umano o ennesima sòla?



Francesco Specchia ne parla con i suoi ospiti Andrea Candidi, giornalista Sole 24 Ore della redazione Norme e tributi e Diego Conte, avvocato tributarista dello studio De Berti Jacchia Franchini Forlani. Con l’intervento di Giuseppe La Scala e il Tartassato della settimana.