"Liberare slot alcuni Roma-Belgrado"

La Commissione europea ha dato il via libera all'ingresso di Etihad in Alitalia. Lo rende noto un comunicato della Direzione generale della Concorrenza. La decisione è però "subordinata", in particolare, all'impegno di liberare alcuni slot a favore di nuovi operatori sulla tratta Roma-Belgrado. "Avevamo detto più volte che l'Italia aveva rispettato fino in fondo i parametri imposti da Bruxelles", ha commentato il ministro dei Trasporti Maurizo Lupi.