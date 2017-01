"Lavorare all'estero è affascinante, ma ho voluto investire in Italia"

09:11 - Antonella Bogoni, responsabile di ricerca CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) a Pisa è una dei tre italiani che - questa settimana- ha vinto il bando del consiglio europeo della ricerca nell'ambito del Settimo programma quadro che ha coperto il periodo 2007-2013. Per l' Unione europea è una buona opportunità per consolidare lo Spazio europeo della ricerca (SER) e incentivare nuovi giovani talenti e ' scienziati' con finanziamenti.

Antonella è una 'finestra di ottismo' sul mondo del lavoro , in una situazione economica così difficile e compromessa, specie per il futuro dei giovani. Si parla purtroppo molto poco della vita di un ricercatore. Ci racconti e ci spieghi in cosa consiste il bando che ha vinto?

"Ho cominciato all’Università di Parma più di 15 anni fa, poi nel 2001 sono arrivata a Pisa come pioniere del centro integrato di ricerca per le reti fotoniche dove lavoriamo assieme alla Scuola Superiore Sant’Anna. Qui mi sono occupata di fotonica, cioè l’uso della luce nella fibra ottica per le comunicazioni veloci come Internet. Nel 2009 parlando per caso con un collega e amico esperto di radar abbiamo avuto l’intuizione che le “mie” tecnologie fotoniche, potessero essere molto utili per rendere ancora più efficaci i “suoi” radar. Studiando la letteratura del settore abbiamo trovato che qualcuno ne aveva già parlato negli USA ma quasi nulla era stato fatto di concreto. Una proposta di progetto su questo tema era molto rischiosa e contro corrente, ma il consiglio europeo della ricerca diceva di premiare proprio idee particolarmente innovative, quindi ci abbiamo provato. Così abbiamo ottenuto un primo finanziamento di 1.6 milioni di euro per sviluppare un radar che sfrutta la luce per migliorare le sue prestazioni. Grazie al tanto lavoro e all’entusiasmo di una dozzina di ricercatori siamo riusciti a portare a termine con successo il progetto. Nel 2013 il consiglio europeo della ricerca ci ha concesso un secondo finanziamento.Così abbiamo potuto testare il nostro radar in porti e aeroporti verificandone i benefici. Ora è arrivato questo terzo importante finanziamento per riprogettare il radar fotonico così da poterlo sfruttare per un altro utilizzo di grande interesse e utilità: il monitoraggio ambientale per il riconoscimento e la prevenzione di frane e smottamenti".

"Fotonica, radar innovativi", argomenti sconosciuti ai più. Come si può spigare in breve- se possibile- che cosa studia?

"Il radar è un sistema in grado di rilevare la posizione ed eventualmente la velocità e la natura di oggetti sia fissi che mobili, come aerei, navi, veicoli, formazioni atmosferiche o il suolo, indispensabile, quindi, per tantissime applicazioni, dal controllo del traffico aereo e marino, al monitoraggio ambientale, alla meteorologia, ecc. Per fare questo, il radar utilizza un’antenna che emette onde elettromagnetiche e ne cattura l’eco riflesso. Quest’ultimo viene poi elaborato per ricavarne le informazioni volute. Dietro l’antenna ci sono circuiti elettronici sempre più complessi per la generazione, ricezione ed elaborazione di tali onde elettromagnetiche. Noi abbiamo sostituito questi circuiti elettronici con circuiti fotonici. Il nostro lavoro di tutti i giorni è quindi “inventare”, costruire e testare nuovi circuiti e nuove soluzioni che permettano con l’uso della luce di darci un radar sempre più performante".

A questo punto le chiedo : qual' è la giornata tipo di un ricercatore?

"Non c’è una giornata tipo. Ci sono giornate frenetiche in cui si sviluppano idee, si mettono in pratica soluzioni e ci si entusiasma a vederne i risultati, giornate più buie con problemi che sembrano insuperabili, e infine ci sono giornate più calme dove si riordinano le idee, si scrivono rapporti per i finanziatori o articoli per divulgare i risultati e si pensa a nuove strategie di ricerca. Senza dimenticare le tante giornate impiegate nella ricerca di fondi che ci permettano di continuare il nostro lavoro".

Perchè ha scelto questa strada?

"L’ho scelta quasi per caso; non conoscevo questo mondo, ma ho avuto la fortuna di essere diretta fin dall’inizio e tuttora da una persona che mi ha fatto amare questo lavoro. Mi ha dato fiducia, e mi ha insegnato l’importanza di lavorare in modo corretto. Questo mi è servito molto non solo per raggiungere i risultati scientifici, ma anche per affrontare tutte quelle situazioni spiacevoli che possono capitare in ogni lavoro."

Si parla spesso di 'fuga di cervelli' dal nostro Paese. Lei è rimasta in Italia. Quale futuro vede per la ricerca ?

"E' mai stata tentata da un trasferimento all'estero? Credo che in Italia fare ricerca sia più difficile che altrove, ci sono meno risorse, meno organizzazione, e forse meno fiducia nella ricerca. Io ho lavorato in California e la differenza si percepiva. La tentazione di restare c’è stata, ma alla fine ha prevalso la voglia di continuare a investire nella realtà in cui avevo iniziato. C’è da dire che sono stata molto fortunata perché lavoro in un centro che si può considerare una perla rara in Italia. Tornare per me è stato più facile che per altri. Come sarà il futuro in Italia è difficile da immaginare. Sicuramente abbiamo tanti ottimi ricercatori che gli altri paesi ci invidiano, e dobbiamo imparare a valorizzarli".

Che cosa consiglierebbe a un giovane volenteroso : restare in Italia o cercare un futuro più sicuro altrove?

"Non credo esista un buon consiglio a riguardo, i rischi e le difficoltà ci possono essere in entrambi i casi. Direi solo di seguire sempre le proprie ambizioni, e le proprie priorità ovunque ci portino, e di lavorare comunque con onestà e impegno. I risultati scientifici che si ottengono non sono la cosa più importante, dipendono troppo dalle circostanze in cui ci si trova a lavorare, invece la passione che riusciamo a trasmettere e l’esempio e le competenze che con il tempo riusciamo a trasferire ai più giovani, possono darci davvero tante soddisfazioni. Comunque dietro ad un ad un progetto finanziato e soprattutto dietro a tutti i risultati ottenuti non c’è mai un solo nome ma c’è sempre l’impegno, la perseveranza, la fantasia e l’entusiasmo di tante persone, specialmente quelle più giovani".