"Lasciate che i ricchi vengano a me"

“Dotto’ facimme centomila e simm’a posto…”,sembra la frase di un immobiliarista scaltro. Invece è l’offerta che l’Agenzia delle Entrate ora fa agli stranieri che intendono trasferire la loro residenza fiscale in Italia, sfruttando una "flat tax" - una imposta sostitutiva - sui redditi prodotti all'estero. E’ inserita nell’ultima legge di stabilità: pagare un'imposta forfettaria di 100mila euro l'anno per mettersi a posto con il Fisco italiano purché uno risieda all’estero da almeno 9 anni. Per alcuni è un modo per attirare gli “High net worth individuals", i ricconi in vista della Brexit. Per altri è la prova generale di paradiso fiscale. Chi ha ragione? E per chi ricco non è, cambierà qualcosa?