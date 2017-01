"La sede fiscale della Ferrari rimane in Italia": Fca smentisce Bloomberg

20:25 - Le voci sul trasferimento della sede fiscale della Ferrari spa all'estero sono "prive di fondamento". Così Fca, smentendo le indiscrezioni di Bloomberg, smorza definitivamente le polemiche. "Non c'è alcun piano o intenzione - spiega il gruppo - di spostare all'estero la residenza fiscale, né alcun progetto di delocalizzare le sue attività in Italia, che continueranno a essere soggette alla tassazione italiana".

Subito dopo le indiscrezioni dell'agenzia finanziaria americana di mercoledì, il titolo del Lingotto aveva avuto un tracollo in Borsa (in attesa del prezzo del bond convertendo da 2,5 miliardi di dollari). Anche oggi Fca ha chiuso in forte perdita (-6%).