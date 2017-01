"Italia Oggi": è Trento la provincia italiana in cui si vive meglio

16:45 - Per il quinto anno di seguito, Trento si rivela la provincia in cui si vive meglio. E' quanto rivela il 16esimo rapporto annuale sulla qualità della vita nel nostro Paese stilato da "Italia Oggi". Nella "classifica" Trento è seguita da Bolzano e Mantova. In generale la qualità della vita in Italia sembra aver subito qualche colpo: nel 2014 sono infatti solo 55 su 110 le province che ottengono la "sufficienza". Maglia nera a Carbonia-Iglesias.

Lo studio evidenzia inoltre come i bassi livelli di qualità della vita si concentrino in particolare nelle province dell'Italia meridionale e insulare.



Più della metà della popolazione italiana, pari al 52,6% (circa 31 milioni 699 mila persone) vive in province caratterizzate da una qualità della vita scarsa o insufficiente. Delle 55 province in cui la qualità della vita è risultata scarsa o insufficiente, 6 appartengono al nord ovest, 1 è del nord est, 8 in Italia centrale e 40 in Italia meridionale e insulare.