"I tartassati", storie di fisco e dintorni

11:21 - Ma davvero la "cura elettrochoc" del governo porta 18 miliardi in meno di tasse? Di sicuro si sa che ci sarà un inasprimento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%, sui fondi pensione dall'11,5% al 20%. In soldoni, si tassano i risparmi privati. Privati di tutto. A cui s'aggiunge, sommessamente: la disincentivazione della previdenza integrativa, l'idea di un Tfr anticipato facoltativo ma dalla fiscalità implacabile, l'incubo di un prelievo forzoso nottetempo, come ai bei tempi di Giuliano Amato.

Il pericolo è che torni la "Sindrome del materasso", il sospetto che l'unico modo per salvare i propri soldi sia metterli sotto il cuscino... Di questo e molto altro parla Francesco Specchia nella puntata dei "Tartassati - Storie di fisco e dintorni" con i suoi ospiti Andrea De Vido Amministratore Delegato di Finanziaria Internazionale e Laura Magna, giornalista economica di Plus - Il Sole24Ore. Con il servizio sulla reale tassazione imprenditoriale in Italia ("Soluzione 90%") e l'intervento di Giuseppe La Scala dello Studio LaScala