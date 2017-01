"I tartassati", storie di fisco e dintorni

17:10 - La "casa dalle finestre che ridono" era un noto film horror anni 70, la Tasi è la tassa sugli immobili, specie in questi giorni di pagamenti, che produce sentimenti simili a quelli del film. Dal caso di Angiola Armellini proprietaria di 1243 appartamenti a Roma ma risultante nullatenente per il fisco, a quelli dei genitori che intestano a figli minorenni, maggiordomi, giardinieri, perfino cani: la casa non più bene-rifugio e feticcio italico viene sviscerata fiscalmente tra bonus, aliquote Iva innalzate e cancellazioni di detrazioni, nella nuova puntata dei "Tartassati - Storie di fisco e dintorni".



Ospiti di Francesco Specchia sono Carla Ilari, commercialista partner dello Studio Bernardini Postaccini & Associati e Francesci Cerisano, giornalista del quotidiano ItaliaOggi specializzato in questioni fiscali. Con un servizio sul Tartassato della settimana e l'intervento di Giuseppe La Scala.