"I tartassati", storie di fisco e dintorni

12:13 - La Tasi, la nuova imposta immobiliare, in attesa di essere unificata, è la tassa delle polemiche, quella su cui si giocano i destino dei governi. In Italia, nonostante le scadenze la tassa è diversa di Comune in Comune. Alcuni Comuni ne deliberano l'aliquota massima, altri (pochini) la ignorano, altri ancora attendono indicazioni dal governo e dal destino.



Intanto si sventrano le seconde case, le si rendono diroccate, le si cedono allo Stato pur di non pagare l'odiata Tasi. Di queste e molte altre situazioni-limite parla "Tartassati - Storie di fisco e dintorni", Francesco Specchia con i suoi ospiti, Arrigo Roveda notaio e presidente del Consiglio dei Notai di Milano, Giuditta Marvelli giornalista economica di CorrierEconomia del "Corriere della Sera" e l’avvocato Giuseppe La Scala. Con il caso del Tartassato della settimana. Conduce: Francesco Specchia.