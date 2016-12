"I sacri misteri del Jobs Act"

Il Jobs Act è il credo evangelico del governo Renzi. E come in tutte le simbologie sacre in esso alberga il senso del miracolo e il mistero della fede. Non si capisce, infatti, come sia possibile che se da un lato l'Inps registra 319mila rapporti di lavoro in più avviati con una crescita del 138%, dall'altro lato l'Istat certifica l'aumento della disoccupazione del 13% con un calo di occupati di oltre 110mila unità.