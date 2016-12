“Finanza alternativa”: il fenomeno del crowdfunding

Si tratta di una modalità per “la raccolta di denaro attraverso Internet finalizzata alla realizzazione di progetti no-profit o for-profit”. Una modalità in pieno sviluppo tanto che, secondo un report condotto dall’Università di Cambridge in collaborazione con Kpmg, Cme e altri 17 partner, nel 2015 le piattaforme europee di crowdfunding hanno raccolto 5,4 miliardi di euro, riportando un aumento del 92% rispetto ai tre miliardi dell’anno precedente.



Per finanziari i vari progetti la cifra maggiore è stata raccolta nel Regno Unito con 4,4 miliardi di euro, seguito da Francia, con 319 milioni; Germania, con 249 milioni,; Spagna, 50 milioni; e Belgio, con 37 milioni. E in Italia? Nel nostro Paese la cifra raccolta è stata pari a 32 milioni di euro, riportando un aumento del 300% sull’anno precedente.



Uno studio dell’Osservatorio Crowdfunding del Politecnico di Milano, entrando più nel dettaglio italiano, spiega che lo scorso anno erano 69 le piattaforme attive e 13 in fase di lancio, contro le 41 attive e le 14 pronte all’avvio del 2014. Fino all’ottobre del 2015 risultavano essere oltre 100mila i progetti sottoposti alle piattaforme di crowdfunding italiane, ma quelli effettivamente pubblicati (secondo un’indagine dell’Università Cattolica di Milano) erano poco più di 21mila e la maggior parte avevano prestato domanda per raggiungere una cifra inferiore ai diecimila euro.



Allargando lo sguardo a livello globale, il Politecnico di Milano, citando il Massolution Crowdfunding Industry Report 2015, spiega che a livello mondiale il volume di raccolta delle piattaforme è stato pari a 34,4 miliardi di dollari, in netta crescita rispetto ai 16,2 miliardi di dollari del 2014 e ai 6,1 miliardi del 2013.