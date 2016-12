"China-South Asia Expo", con Artimondo la qualità del made in Italy sbarca in Estremo Oriente

Con " Artimondo Italian Lifestyle Experience " sbarca in Cina il made in Italy: la bellezza e la qualità dei prodotti dell'artigianato e del cibo italiano sono infatti protagonisti nella quarta edizione della "China-South Asia Expo", manifestazione internazionale che si svolge dal 12 al 17 giugno nella città di Kunming. Promosso dal Governo cinese, l'evento vede in Artimondo l'unica presenza italiana ed europea, volta a offrire ai visitatori la possibilità di conoscere ed apprezzare l'eccellenza del food, del fashion e furniture del Belpaese.

Nella manifestazione - basata sul tema "Amicizia, sincerità, beneficio reciproco, inclusività e cooperazione vincente per tutti" - Artimondo espone i migliori prodotti italiani in diversi comparti: per il food, olio, pasta, dolci, vino, genuini e certificati liquori; per il fashion, abiti, camicie, giacche, scarpe, bijoux e cosmetici con ingredienti estratti da erbe naturali; per la furniture, mobili e arredi dal design innovativo, realizzati da maestri artigiani con materie di prima qualità.