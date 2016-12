"Casa bene primario": i notai spiegano come acquistare un immobile in maniera sicura

La casa è forse il bene più importante per gli italiani. Ma in questo periodo, quali accorgimenti servono per acquistare in sicurezza? Qual è lo stato del mercato immobiliare? Sono queste le domande più frequenti dei cittadini che spesso non trovano risposta. E' proprio per venire incontro a questo bisogno che notai e associazioni dei consumatori in 5 città italiane (Cagliari, Catania, Como, Roma, Salerno) hanno lanciato l'iniziativa "Casa bene primario" e sono scesi in piazza con lo scopo di informare i cittadini sui rischi e sulle opportunità di questo settore.

Come pagare la casa? - Se non si vuole un finanziamento, l'acquisto deve avvenire con bonifico, assegni non trasferibili o vaglia postali. Per la normativa antiriciclaggio, che è molto severa a riguardo, non possono essere pagate somme in contanti per importi superiori a 3.000 euro. Se invece si vuole procedere con un mutuo, attenzione a far verificare le clausole e l'intero contenuto del contratto.



Cosa sono i pubblici registri immobiliari? - Sono dei registri dove vengono trascritti gli atti dei notai e le sentenze dei giudici relativamente ai beni immobili. Servono sia per mettere tutte le persone in grado di conoscere a chi appartengono gli immobili, sia per sapere se gli immobili sono liberi da vincoli. L’attendibilità dei dati inseriti nei registri immobiliari italiani è riconosciuta a livello mondiale.



Perché è importante la trascrizione del contratto nei pubblici registri immobiliari? - Perché con la trascrizione nei pubblici registri immobiliari viene reso conoscibile a tutti che l'acquirente è diventato proprietario della casa e quindi si ha la garanzia che la casa non venga venduta due volte ed eventuali successivi gravami non possono pregiudicare l'acquisto trascritto. Per queste ragioni è molto importante anche la trascrizione del contratto preliminare.



Ci sono altri metodi alternativi per comprar casa? - C'è il leasing immobiliare, la forma di leasing applicato all'acquisto immobili a scopo abitativo che presenta agevolazioni fiscali specie per i più giovani. Oppure si può ricorrere al rent to buy, che permette di usufruire subito dell'immobile a fronte del pagamento periodico di un canone in denaro, da imputare, in tutto o in parte, al prezzo da corrispondere per il successivo acquisto.