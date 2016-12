"Caro-rifiuti", Cgia: crescita tariffe +30-50% per case e negozi

E' sempre più "caro-rifiuti" in Italia. Tra il 2010 e il 2016 i negozi di frutta, i bar e i ristoranti hanno subito un aumento della tariffa per l'asporto dell'immondizia oscillante tra il 30 e il 50%. Per le famiglie, invece, la crescita è stata mediamente più contenuta. Per un nucleo con 2 componenti l'incremento è stato del 33,7%, con 3 del 36,2% e con 4 del 32,6%. "Il costo dell'asporto rifiuti ha assunto dimensioni molto preoccupanti".