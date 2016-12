"Bankitalia indaga su Ubi, Banco Popolare e Unicredit per i costi extra dei conti correnti"

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la Banca d'Italia sta "monitorando costantemente affinché i rapporti tra banca e cliente avvengano nel massimo rispetto delle norme di trasparenza della nostra legislazione. La normativa, più specificatamente, prevede che una banca possa cambiare le condizioni contrattuali di deposito o conto corrente, ma solo se vi è un giustificato motivo e nel rispetto della trasparenza, informando quindi il cliente per consentirgli di fare le proprie valutazioni ed eventualmente recedere, e motivando gli aumenti".



Negli ultimi giorni è emerso che Banco Popolare e Ubi hanno imposto rispettivamente ai propri clienti un contributo di 25 e 12 euro per coprire i costi del salvataggio di 4 banche italiane in dissesto (Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti). Il totale della manovra ammonta a 3,6 miliardi, che verranno detratti dal Fondo di Risoluzione Nazionale. Per quanto riguarda Unicredit, invece, l'addebito dei costi extra su alcune formule di abbonamento di conti correnti - circa due euro al mese - è stato motivato come una conseguenza dell'accordo "in sede Ue per la costituzione di un fondo per la risoluzione delle crisi bancarie".



"In ogni caso, per quanto ci è noto, finora non sono stati effettuati esposti in relazione agli aumenti dei costi dei conti correnti", si legge ancora su Il Giornale. Intanto le associazioni dei consumatori si sono già mobilitate: il Codacons ha lanciato "un'azione collettiva per fermare quello che è a tutti gli effetti un abuso a danno degli utenti".