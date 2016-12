Olio di ricino: un balsamo di bellezza

17:44 - L’olio di ricino è un olio vegetale molto denso impiegato in cosmesi per nutrire i capelli secchi e sfibrati e per donare volume e forza a ciglia, sopracciglia e unghie. Scopriamo insieme i benefici di un vero e proprio alleato di bellezza.

Grazie ai suoi principi è considerato un anti-age naturale: dopo le prime applicazioni la pelle appare subito più liscia, morbida ed elastica; è un buon emolliente perchè penetra nella cute favorendo la produzione di collagene ed elastina. Basta picchiettare un batuffolo imbevuto con pochissime gocce di prodotto sia sul contorno occhi che sul resto del viso per ottenere fin da subito una pelle idratata e rigenerata.



Per le ciglia - Il trattamento è semplice: basta applicare sulle ciglia il prodotto ogni sera prima di andare a dormire. Per distribuirlo bene è necessario recuperare e pulire lo scovolino di un vecchio mascara oppure utilizzare un cotton-fiocc. I primi risultati sono visibili fin da subito: le ciglia saranno non solo più lunghe, ma anche più folte.



Per ristrutturare i capelli - Per ottenere un risultato ideale è opportuno distribuirlo come impacco sui capelli e lasciarlo agire durante la notte. Si usa principalmente in estate, su lunghezze e punte per prevenire la perdita di idratazione, e prima di distribuirlo sulla capigliatura secca e sfibrata è meglio mescolarlo con olio di mandorle o di lino. L’azione notturna, protetta con la pellicola per alimenti, risulta ottimale per il benessere della capigliatura prevenendo sia la caduta che la rottura. Uno shampoo veloce al risveglio completa il procedimento benefico.



L'olio di ricino, infine, è indicato anche per chi soffre di costipazione. Da assumere in piccole dosi e senza superare i tre giorni di dosaggio, a causa del suo gusto poco gradevole è meglio se mescolato con del succo di frutta.