Vogue Fashion's Night Out, la moda accende Milano

L'iniziativa coinvolge ancora una volta le più grandi maison della moda con le loro prestigiose boutique che per l'occasione danno vita ad allestimenti speciali, creando appuntamenti culturali, cocktail party e concerti. I negozi restano aperti dalle 19.00 fino alle 23.30 e sono oltre seicento quelli coinvolti. Specialmente il quadrilatero della moda, da via Montenapoleone a via Manzoni, da via della Spiga a corso Venezia e da Corso Vittorio Emanuele a Corso Genova, includendo anche l'intero quartiere di Brera e Corso Como.



Il tema di questa edzione è il cuore, sinonimo di amore, gioia, amicizia, ma anche casa di malattie. Ecco allora che la Vogue Fashion's Night Out diventa l'occasione per partecipare attivamente a progetti charity: l'intero ricavato delle vendite di quest'anno è devoluto alla ricerca dell'Istituto Monzino sulla malattie cardiovascolari, prima causa di malattia per le donne dopo il tumore al seno.



Ma la notte della moda non passa solo dall'Italia. Il 3 settembre, infatti, si è svolta a Mosca, il 10 a Berlino, Lisbona e Madrid; l'11 settembre ha toccato Düsseldorf. Il 22 settembre, oltre a Milano, sarà la volta di Parigi.