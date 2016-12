Le scarpe - Anche il piede vuole la sua parte e le calzature sono un dettaglio fondamentale per chi ama questo sport. Solitamente vanno scelte in base a cinque parametri: la forma del piede, l'appoggio, il peso, il grado di allenamento e l'utilizzo. Inoltre, devono essere adattate alla superficie praticata. Se correte su strada asfaltata è meglio sceglierle con una buona ammortizzazione, in quanto è su questo terreno che le scarpe si consumano di più. Se, invece, la corsa avviene su sentieri sterrati o erbosi è preferibile optare per una buona suola scolpita, adatta agli ostacoli naturali. Come potete intuire, quindi, una scarpa da running non va acquistata perché è esteticamente bella e trendy: quello è, in ordine di importanza, l’ultimo motivo.



L' abbigliamento intimo - Secondo una ricerca internazionale realizzata da Brooks, azienda leader nel settore delle calzature e dell’abbigliamento sportivo, più del 40% delle donne che fa sport non utilizza un reggiseno sportivo adatto al proprio corpo, compromettendo l’estetica del seno. Ma indossare un buon reggiseno sportivo significa anche, e soprattutto, salvaguardare la propria salute. Se allenarsi con un reggiseno adeguato al proprio fisico e all’attività che si pratica è una buona norma per tutte le donne, diventa davvero fondamentale man mano che aumentano la taglia e l’intensità dell’allenamento. Il seno di una donna infatti non ha muscoli ed è mantenuto al suo posto in larga misura da un solo legamento. Brooks propone allora Moving Comfort: un reggiseno per ogni donna che racchiuda in sé stile, sicurezza e vestibilità utilizzando materiali hi-tech e specifiche tecnologie per garantire il massimo in tutte le attività sportive, dalla palestra alla maratona. 3 categorie ( La linea secure, la linea stabilize e la conrol) e ben 12 modelli per rispondere ad ogni esigenza.



L'abbigliamento tecnico - Il tessuto è molto importante, sia in estate che in inverno: evita il cotone e punta sempre su capi tecnici, confortevoli, traspiranti, che non trattengono l'umidità e permettono di evitare malanni. La maglia è l’indumento che va a contatto diretto con la pelle. Esiste in molte varianti e tessuti, ma i modelli invernali, a manica lunga, sono per lo più in Gore-Tex che protegge da acqua, freddo e vento. Anche per le gambe vale lo stesso concetto e anche se c'è chi ama correre con i pantaloncini corti, in inverno si preferisce uscire coperti dalla calzamaglia. Anche i calzettoni devono essere comodi, leggeri e senza cuciture, per evitare che si formino vesciche ai piedi. Il capo, il collo e le mani, invece, vanno coperti da un berretto, uno scalda collo e un paio di guanti, che possono essere di lana (assorbente) o di pile. Per completare l'opera? Naturalmente un giubbino traspirante antivento o antipioggia.



Anche tanti accessori - Avere un buon cardiofrequenzimetro al proprio orologio da running è importante sopratutto per chi è neofita della corsa: è un ottimo strumento che stabilisce in modo esatto quando rallentare oppure quando aumentare il passo. Se corri e possiedi uno smartphone, vale la pena indagare tra le applicazioni che possono trasformare il tuo telefono in un piccolo computer che memorizza i risultati ottenuti, dà consigli d’allenamento e informazioni dettagliate sugli effetti delle performance. Infine, per chi non può fare a meno di correre ascoltando musica è possibile acquistare a pochi euro un porta smartphone da applicare comodamente al braccio.