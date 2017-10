Valentina Cosmai, l’alta moda anche in una cover!

Valentina Cosmai: l’alta moda in una cover! Ufficio stampa 1 di 15 Ufficio stampa 2 di 15 Ufficio stampa 3 di 15 Ufficio stampa 4 di 15 Ufficio stampa 5 di 15 Ufficio stampa 6 di 15 Ufficio stampa 7 di 15 Ufficio stampa 8 di 15 Ufficio stampa 9 di 15 Ufficio stampa 10 di 15 Ufficio stampa 11 di 15 Ufficio stampa 12 di 15 Ufficio stampa 13 di 15 Ufficio stampa 14 di 15 Ufficio stampa 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Stilista d’alta moda, segue minuziosamente in ogni dettaglio la realizzazione dei propri abiti-gioiello, confezionati da laboratori artigiani d’eccellenza, per garantire il massimo risultato in fatto di lusso e qualità.

La sua mente è una fucina di idee che la trascina ad esplorare nuovi mondi, con curiosità e preparazione.

L’ultimo nato è il progetto Iconstory, che affronta con sottile ironia i temi scottanti della società moderna, attraverso uno degli accessori più diffusi nel quotidiano di oggi: la cover dello smartphone. Realizzata però con ricami unici e preziosi. Ed è subito un successo.



Valentina, quando hai capito che l’arte del design avrebbe scritto le pagine del tuo futuro? Nei tuoi ricordi esiste un episodio particolare che ti abbia indirizzata verso il settore moda?

Mia nonna vive in una vecchia casa di ringhiera a Lissone, in provincia di Monza. Nella stessa corte, proprio davanti alle finestre del suo appartamento, un tempo si ergeva l’edificio storico che ospitava uno degli atelier di moda più rinomati della Brianza. Durante la mia infanzia, attraversando il cortile della nonna, entravo ed uscivo da quel laboratorio e già respiravo il profumo inebriante dei tessuti pregiati, in un’atmosfera magica tra arte e manualità. Da piccola, per via della mia corporatura minuta, i miei abiti venivano confezionati su misura da una sarta, la Signora Agnese, che realizzava modelli identici per me e per mia madre. La moda è sempre stata dentro di me, quasi fosse un gioco, che piano piano seduceva i miei entusiasmi di bambina…



Qual è stato il tuo percorso formativo? Come riassumeresti le tappe principali della tua carriera?

Mi sono diplomata all’Istituto Marangoni di Milano. Durante i miei studi posso dire di aver imparato tutto, dall’ideazione alla modellistica, sino alla creazione finale. Il mio ingresso nel mondo della moda è avvenuto tramite una collaborazione con la stilista Silvia Argüello. Ho lavorato con lei ad un’intera collezione, grazie alla quale siamo arrivate finaliste al Who’s on Next. Abbiamo poi vinto il concorso Coop Fashion Freedom per l’Africa, organizzato dalle Nazioni Unite: avevamo creato per l’occasione una capsule collection di t-shirt in stile, realizzate con i materiali poveri del Continente. Dopo queste brevi ma intense esperienze lavorative nel settore, mi sono trasferita per una manciata di mesi a Parigi, dove ho avuto il privilegio di veder sfilare le mie prime creazioni personali al Museo de L’Homme, al Trocadero, nonché il grandissimo onore di vedere alcuni dei miei capi immortalati dall’obiettivo di La Chapelle.



Quando è nato il marchio che porta il tuo nome? Quali sono gli elementi che caratterizzano le creazioni del brand Cosmai?

I prodotti del mio marchio, neonato nel 2016, derivano dall’esperienza maturata nelle antiche botteghe. I pilastri portanti delle mie creazioni consistono nell’originalità dell’idea creativa, nello spirito artigianale delle lavorazioni, nella qualità senza compromessi dei materiali. Tutti i miei prodotti rientrano nella definizione specifica del design di lusso. Ed è proprio in questo contesto che le materie prime assumono un ruolo di fondamentale importanza. I miei abiti d’alta moda vengono realizzati dalle mani esperte di sapienti artigiani, ciascuno di essi con una propria competenza specifica, frutto di maestria e tradizione. Sono un’amante dei ricami piazzati. Non mi piace il pizzo che, nella interezza di un vestito, si ripete sempre uguale a se stesso. Per evitare questo effetto seriale, sono riuscita a far rimettere in funzione un vecchio telaio del ‘400, grazie al quale i miei disegni vengono tradotti in punto ricamo in tutta la loro altezza. Il pizzo che ne deriva riproduce un’immagine completa, come fosse un’opera d’arte. L’utilizzo dei ricami piazzati richiede grande maestria, sia nel taglio che nel posizionamento, per questo mi avvalgo dell’alta professionalità di laboratori d’eccellenza. La maison Swarovski, inoltre, ha creduto nel mio lavoro, mettendo a mia disposizione per la realizzazione dei miei outfit i suoi magnifici cristalli che, con i loro bagliori di luce, rendono i miei abiti dei capolavori. I miei body vengono ricamati con cristalli di Boemia, paste in vetro sfaccettate e mai rotonde, per garantire la massima lucentezza. Il colore della perlina viene fissato in pasta e pertanto sarà destinato a durare nel tempo, senza sbiadire. L’applicazione è necessariamente manuale perché i buchi di ciascuna pietra sono irregolari e non consentono un’infilatura in serie.