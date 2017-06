Vacanze: mare o monti? Ti consiglia lo Zodiaco

ARIETE - Sei una persona estremamente calda, focosa e passionale. Pretendi che anche le persone con cui interagisci e gli ambienti che frequenti mantengano le tue stesse temperature. Per te la scelta è facile: il mare! Non puoi rinunciare a stare sdraiata sulla spiaggia bollente e farti scaldare dai raggi del sole. Adori poi giocare con amici e conoscenti a beach volley oppure con i racchettoni sul bagnasciuga. Il mare ti regala piacevoli emozioni e ti fa dimenticare i problemi della vita di tutti i giorni.



TORO - Non ti dispiace la brezza marina, però in montagna riesci a trovare molte più comodità ed è per questo che è proprio la montagna la tua destinazione ideale. Raggiungere le alte vette può essere entusiasmante e divertente. Avere a disposizione una baita confortevole e super-attrezzata è fondamentale per soddisfare le tue aspettative. Così come è fondamentale il buon cibo, accompagnato naturalmente dal buon vino. I profumi della natura ti inebriano e risvegliano molto piacevolmente i tuoi sensi.



GEMELLI - Per te l’ideale sarebbe dedicare metà del tuo tempo al mare e metà del tuo tempo alla montagna. Ma, se proprio devi scegliere, allora vince il bambino che è in te e che desidera andare al mare, giocare con la sabbia, raccogliere conchiglie, ridere e scherzare con gli amici, flirtare con i vicini di ombrellone e sorseggiare qualche cocktail in piacevole compagnia. La tua compagnia è sicuramente tra le più gettonate, soprattutto per chi desidera trascorrere le ferie con leggerezza e spensieratezza.



CANCRO - Pur trovando le vacanze in montagna molto dolci e romantiche, appartieni ad un segno d’acqua e non puoi assolutamente rinunciare al mare! Non ami particolarmente stare sotto il sole a scottarti e sei sempre dotata di un ombrellone gigante e di solari con un altissimo livello di protezione per la pelle. Quello che più ti piace è respirare l’aria marina, sentire la pelle accarezzata dalla brezza leggera. Naturalmente, per farti compagnia, non può mancare tutta la tua simpatica famiglia al seguito!



LEONE - Tra i motivi per cui l’estate è la tua stagione preferita, oltre al fatto di poter festeggiare il tuo compleanno, c’è sicuramente il fatto di poter andare al mare! Adori festeggiare con gli amici su qualche chiosco lungo la spiaggia. E adori anche sfoggiare ogni giorno un costume da bagno nuovo oppure un telo da mare vistoso e appariscente. Sentire il sole che ti scalda la pelle è una sensazione a cui non potresti mai rinunciare e sei tra le persone che curano maggiormente la propria tintarella.



VERGINE - Per te il mare è troppo dispersivo, detesti le spiagge troppo affollate ed è per questo che preferisci un contesto più calmo e pacifico. La tua mèta ideale è la montagna. Quello che più ti rende felice è il contatto diretto con la natura e con gli animali. I profumi, i colori e i suoni che ti circondano in montagna riescono a farti ritrovare la pace e la serenità che non trovi nella solita vita in città. Inoltre la montagna ti regala la sensazione di poter tenere tutto sotto controllo e in ordine.



BILANCIA - La tua eterna indecisione si fa sentire viva anche in questa circostanza. Del mare ti piace il fatto di poter essere circondata da tante persone nuove, ma con un pizzico di astuzia riesci a trovare un contesto movimentato anche in montagna, in alcune località molto turistiche. La montagna ti offre il vantaggio di non dover combattere con la sabbia che ti si appiccica sulla pelle o col vento che scompiglia la tua capigliatura. Certi paesaggi rievocano in te la bellezza delle opere d’arte!



SCORPIONE - Per te il mare è sacro e non può che essere la tua mèta ideale. In qualsiasi periodo dell’anno ti piacerebbe distenderti sotto il sole di una città tropicale e rilassarti piacevolmente. Solitamente scegli delle spiagge poco affollate e difficili da raggiungere, in modo da poter mantenere la tua amata riservatezza. Adori sia trascorrere ore ed ore ad abbronzarti (e non conosci limiti quando si parla di abbronzarsi) sia stare in acqua e nuotare lontano dalla riva, dove l’acqua diventa più fresca.



SAGITTARIO - Tu ami viaggiare e ti regali la possibilità di visitare diverse parti del mondo in diversi periodi dell’anno. Hai imparato ad apprezzare i benefici della montagna e, soprattutto se non sei troppo giovane, tendi a preferirla al mare. Ti piace esplorare il luogo in cui ti trovi, studiare le caratteristiche geologiche della zona, raccogliere informazioni sulla vegetazione e sugli animali che la abitano. Riesci sempre a trovare delle location mozzafiato. Chi viaggia con te non sarà mai stanco o annoiato!



CAPRICORNO - Un clima fresco per te è sicuramente più tollerabile che spesso si respira in alcune spiagge. Tu non hai dubbi sulla tua scelta: la montagna. Ti piace l’idea di svegliarti all’alba e poter fare delle lunghe escursioni oppure trekking. Adori stare a stretto contatto con la “terra”, il tuo elemento. Solitamente non scegli delle località troppo turistiche e ti piace viaggiare in compagnia di poche persone fidate. Quel clima pacifico riesce persino a farti scordare i lavori che hai ancora in sospeso.



ACQUARIO - Ti piace sempre andare controcorrente e in te c’è una parte solitaria molto forte, che spesso scegli di trascorrere il suo tempo come un eremita. La tua mèta ideale è la montagna. Viaggiare in solitudine ti dà una piacevole sensazione di libertà. Non vuoi dar conto a nessuno di ciò che fai. Puoi scegliere di non dormire e trascorrere la notte ad osservare le stelle oppure puoi decidere di saltare i pasti e dedicarti esclusivamente alla meditazione. Vuoi ritrovare il tuo equilibrio con l’universo.



PESCI - La scelta per te è abbastanza banale: possono i pesci vivere fuor d’acqua? La tua mèta ideale è senza ombra di dubbio il mare. Il solo pensiero della montagna ti rattrista. Tu hai bisogno di vedere le onde del mare infrangersi negli scogli, i pesciolini nuotare nei fondali cristallini e colorati, i granchietti nascondersi sotto la sabbia. Ti piacciono anche le spiagge affollate, che all’ora del tramonto iniziano a svuotarsi e ti regalano la meravigliosa visione di un paesaggio romantico e da sogno!