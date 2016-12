Uomo ideale: meglio il modaiolo o l’Hipster?

IL CLASSICO: formale, impostato, sempre in giacca e cravatta, bell'orologio, bella macchina, si spera sempre anche bei modi di fare, è quello che ci da la sicurezza di far almeno sempre bella figura. Di solito ama le donne belle, appariscenti ma non troppo, con un tocco di classico.



LO SPORTIVO: non quello da palestra, noi intendiamo lo sportivo vero, quello che corre, va in bicicletta, gioca a basket e ama la montagna o il nuoto. Il suo stile è rilassato, veste comodo e non per piacere agli altri, il suo concetto di formale è una giacca sopra un jeans e non sia mai che abbandoni le sneakers. Di solito si accompagna a donne sportive, appassionate come lui, perciò se amate lo shopping e non il campeggio, lasciate stare.



IL PALESTRATO: a qualche donna ancora piace, è quello che trovi costantemente ad allenarsi e a guardarsi i bicipiti allo specchio. Il suo look trascende il tamarro di periferia e generalmente si accompagna a donne appariscenti e super fisicate. Non è ancora in via di estinzione, purtroppo.



IL MODAIOLO: lui si piace, quanto si piace! Si piace più di quanto gli piacciate voi e non fate mai l'errore di accompagnarlo a fare shopping: già vi vedo distese sul divano del negozio disperate mentre lui in un ginepraio di magliette super trendy è più intento a guardarsi allo specchio che a notare la vostra lenta dipartita per vecchiaia. é l'uomo delle blogger.



L'HIPSTER: appartiene a una categoria poco conosciuta, gli hipster, ma sono stati il trend degli ultimi due anni, quando tutti volevano essere così. Barba lunga, abbigliamento quantomeno singolare, pretenziosamente low profile. Come minimo ci hanno messo più di voi a vestirsi in quel modo e sotto la barba non si cela l'uomo più affascinante della terra, ma de gustibus non disputandum est.



IL RADICAL CHIC: pensa e ripensa a chi sia un radical chic e poi la luce: Andrea Casiraghi. Il rampollo del principato di Monaco è l'incarnazione del radical chic. Ricco da potersi permettere qualsiasi cosa, preferisce l'abbigliamento basso profilo e una vita “normale”. Poco pretenzioso e per nulla snob, nasconde grande cultura e intelligenza. Però si accompagna con Beatrice Borromeo, perciò con lui l'understatement lascia il tempo che trova.



IL NERD: tornata di moda grazie ai ragazzi di The big bang Theory, questa categoria di sapientini fissati con i videogiochi e i computer sono tanto innocui quanto difficili. Così strani che ti prendono per sfinimento, se non sapete chi è Putnam non avete chance.



IL PANTOFOLAIO: potreste chiamarlo “sono stanco”, perchè è quello che vi risponde ad ogni domanda. Di alzarsi dal divano non se ne parla, il telecomando è il suo scettro e per farlo muovere dovete promettergli un divano nuovo. Va bene solo se avete nervi saldi e una vita sociale oltre la noia casalinga.



LO SPACCONE: lui è sempre al centro dell'attenzione, tutte le imprese sono sue e, a suo dire, non c'è donna che non cadrebbe ai suoi piedi. I suoi modi sono esagerati e fuori dalle righe. Il suo idolo indiscusso è Dan Bilzerian: se sapete chi è sapete anche che questo uomo va evitato come la peste.



IL CUOCO: entrati recentemente nell'immaginario di noi donne come nuovi sex symbol causa Carlo Cracco, gli uomini che amano cucinare hanno sicuramente un vantaggio: voi a casa potete rilassarvi. Ma fate attenzione: il cuoco è pignolo ed esigente, vi serve grande pazienza per stare con lui!



