Le fashion addicted di tutto il mondo lo sanno, la moda è una questione di DNA e lasciarsi sfuggire l’ultimo modello di borsa o quella camicetta tanto carina, perfetta per la primavera e adatta anche a un’occasione importante, è davvero impossibile. Fuori discussione, dunque, l’ipotesi di accontentarsi dei vecchi acquisti, da riproporre invariati anche quest’anno o di uscire di casa con un outfit della nonna. Va bene il vintage , ma anche quello deve essere re-interpretato e personalizzato. E per la casa non vale lo stesso discorso? Perché una persona super trendy e attenta alle novità dovrebbe accontentarsi di vivere in un appartamento antiquato e poco curato? La casa è il luogo in cui iniziare la giornata e quello a cui si fa ritorno alla fine della stessa, magari dopo aver passato tante ore al lavoro. Ritrovare un luogo confortevole , in cui sentirsi pienamente a proprio agio, è fondamentale. La casa ci rappresenta in tutto e per tutto, quindi NO a trascuratezza e approssimazione, anche lei merita di essere trattata con cura.

Una casa sempre alla moda Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 2 di 12 Ufficio stampa 3 di 12 Ufficio stampa 4 di 12 Ufficio stampa 5 di 12 Ufficio stampa 6 di 12 Ufficio stampa 7 di 12 Ufficio stampa 8 di 12 Ufficio stampa 9 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per seguire gli ultimi trend non serve liberarsi di tutti i vecchi mobili e sostituirli con dei nuovi.

Non per forza è necessario rivolgersi all’architetto per ripensare interamente gli ambienti e, magari, spendere una fortuna come la prima volta in cui ci si è ritrovati con quattro mura e un’intera casa da arredare dal principio.



Avere una casa alla moda è più facile di quanto si possa pensare. Basta un po’ di ingegno e curiosità per scovare l’idea carina sul web o scegliere l’amica capace di dare il consiglio giusto. Ci sono, poi, alcuni piccoli accorgimenti che tutti possono seguire per dare un tocco di freschezza al proprio nido, come cambiare l’ordine degli arredi di tanto in tanto, inserire strategicamente piccoli oggetti di decorazione o aggiungere un mobile in grado di dare una nuova veste alla stanza.



Con questi suggerimenti seguire gli ultimi trend di interior diventa un gioco da ragazzi. Andiamo quindi a scoprire cosa non può mancare in una casa veramente alla moda.



Circle-mania. Il cerchio è il re della casa. Tutto può riprendere la sua forma, come specchi, vasi o coffee table, da abbinare fra loro o replicare in serie. Perfetta la coppia di tavolini bassi o la parete dedicata agli specchi. Da non trascurare, inoltre, il benefico effetto rilassante delle forme arrotondate. Per conciliare bellezza e benessere.



Back to Black. Direttamente dagli anni Settanta, ecco tornare i legni scuri, come il noce. Un trend retrò in grado di rendere elegante qualsiasi mobile e complemento d’arredo.

Effetto Blush. Rosa, rosa e ancora rosa. Puri o in combinazione con l’oro, i toni rosati illuminano l’arredamento. Per chi ama il total look, ma anche per chi vuole sdrammatizzare un ambiente troppo serio. L’effetto glam è assicurato.



Velvet touch. Non ci si stanca mai del velluto. Su divani, cuscini o pouf, è un tessuto evergreen che dà un vero e proprio tocco luxury.

Volete essere sempre aggiornati sugli ultimi trend d’arredamento? Non perdete le proposte quotidiane di www.westwing.it