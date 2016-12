Un matrimonio tutto noir

10:02 - Questa settimana parliamo di matrimoni. Sabato scorso girando per Roma sono inciampata nel matrimonio di due perfetti sconosciuti. Roma è una città, come tutti sappiamo, ricca di monumenti: la storia dei nostri antenati è sempre dietro l’angolo; anche dopo una vita di passeggiate ti manca sempre qualcosa. Possiamo tranquillamente definirci degli eterni turisti . E così capita che girando alla scoperta di nuove chiese e cattedrali ti trovi in mezzo agli invitati di un matrimonio.

Inutile dirvi che la mia mise non era all’altezza dell’evento ma, vi confesso che non mi sono sentita poi così tanto a disagio. Soltanto pochi invitati potevano aspirare ad una foto con la sposa (magnificamente bella). Lo sposo poteva anche risparmiarsi cilindro e bastone: non si adattano ad un semplice completo scuro. Avrà comprato l’abito al buio, altrimenti non si spiega la logica della scelta. I due novelli sposi visti insieme stonavano un po’. Speriamo che sia soltanto un problema di stile. Ma la cosa che mi ha veramente scioccata è stata la platea: quasi tutti gli invitati erano vestiti di nero. Alla faccia dell’allegria! Lo sappiamo che il nero è sempre elegante ma una chiesa con circa 100 invitati tutti rigorosamente neri (si intravedeva soltanto qualche punta di colore), fa uno strano effetto. Era mezzogiorno, fuori il sole regnava sovrano…per farla breve all’inizio pensavo di essere incappata nel mezzo di un funerale. Poi in fondo, sull’altare, ho visto un po’ di bianco e ho capito di trovarmi ad un matrimonio molto noir, direi un po’ malinconico.

Mie care amiche (la critica riguarda soprattutto le donne, gli uomini ancora si salvano), vi prego sforzatevi un po’ di più. Osate un po’. Certo non vi presentate vestite tutte di fucsia o di rosso. Sono colori forti e l’impatto visivo non è dei migliori (soprattutto se non avete un fisico da modella). Non vi dico di rinunciare al nero, ma di giocare un po’ con i colori. Ad esempio, su un tubino nero potete abbinare una bella stola colorata. E un altro consiglio. Non andate ai matrimoni con tacchi troppo alti se non siete abituate a portarli. La vostra camminata assomiglierà a quella di un pinguino su un ghiacciaio. Anche ad un matrimonio si può andare ‘comode’, cioè con abiti che ci fanno star bene e tacchi che non attentano alla salute delle nostre gambe.

Invece a tutte le future spose consiglio di andare a Londra a visitare il Victor and Albert Museum. In corso fino al 15 marzo 2015 la mostra Wedding Dresses 1775-2014. Esposti più di 80 look nuziali. Ammirerete abiti opulenti di regine e maharani, toilettes altrettanto sontuose, ma più rock, e abiti particolari ed esclusivi delle dive del secolo. A questo punto alle invitate consiglio un viaggio a New York. Al Metropolitan Museum of Art è possibile ammirare l’eleganza funebre dal 1815 al 1915 (fino al 1 febbraio 2015), esposizione di mises da lutto, di colore prevalentemente nero, anche principesche. Vi renderete conto, così, che anche un pizzico di colore è sempre il benvenuto.