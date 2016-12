Trend&Food: tutte le tendenze del cibo

Raccontare tendenze e curiosità. Scoprire posti dove cibo , cucina e passione si incontrano. Visitare sagre e assaggiare specialità. Se siete sempre alla ricerca di novità e di posti e piatti da scoprire, siete approdati nel posto giusto: Trend&Food, la nuova rubrica di " Pronto in Tavola ", vi accompagnerà in un viaggio alla scoperta delle tendenze in questo settore. Di seuito alcuni esempi delle curiosità che potrete sodisfare.

Siete mai entrati in uno speakeasy? Ma soprattutto: sapete esattamente di che cosa si tratta? E' uno di quei locali segreti e nascosti che si ispirano agli anni '30 e che si nascondono nei retrobottega di alcuni negozi. Se non conoscete la parola d'ordine e se non sapete dove scovarli, provate a leggere Trend&Food per scoprirli.



E vi siete mai concessi il lusso decisamente trendy di mangiare crostacei in un Lobster Restaurant milanese? E ancora, sarete presenti al Festival internazionale del formaggio? Seguiteci e scoprite insieme a noi le stranezze culinarie che potrete incontrare nella settima edizione di Cheese 2015



Questo e molto altro; luoghi che scaldano cuore e palato. Ma anche racconti e libri che ci fanno riflettere sull'alimentazione, come "Bistecche di formica" di Carlo Spinelli. Insomma ci sono tante curiosità tutte da assaggiare sulla via del gusto.



Parole, immagini e sapori nella rubrica curata da nerospinto.it Vi aspettiamo per i nostri appuntamenti settimanali, ogni lunedì e giovedì