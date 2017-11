Vuoi apparire più sensuale? Prova queste strategie

PAROLA D’ORDINE: AUTOSTIMA – E’ la premessa indispensabile: lascia dietro di te le convinzioni disfattiste ed esci dalle tue gabbie mentali. Se non sei la prima a credere in te stessa, non potrai mai convincere gli altri. Ti guardi allo specchio e qualcosa di te non ti piace? Invece di piangerti addosso, corri ai ripari: smaltisci tre chili di peso, vai in palestra oppure a correre per avere un aspetto più tonico, butta via gli occhiali da collegiale e sostituiscili con una montatura spiritosa e trendy, oppure passa alle lenti a contatto. E soprattutto impara a volerti bene: scopri i lati migliori del tuo fisico, ma anche del carattere, e impara a valorizzarli.



SII FEMMINILE – Attenzione: essere femminile non vuol dire essere sdolcinata. Prendi l’abitudine di sorridere quando parli a una persona, guardala dritta negli occhi e lascia che il tuo sguardo luccichi. Il sorriso è contagioso e trasmette l’impressione di una persona serena e sicura di sé. Impara a muoverti in modo aggraziato,senza goffaggine, con gesti misurati e appropriati alle situazioni. Impara a camminare sui tacchi alti e abituati ad indossarli con una certa frequenza (per i primi tempi porta però con te in borsa una ballerina “tattica” da utilizzare se i tuoi piedi vanno in tilt).



IMMAGINA TE STESSA SEXY - Come abbiamo detto all’inizio, essere seducenti è soprattutto una questione di testa. Immagina te stessa nei panni di una rockstar e non di una graziosa maestrina: essere sexy non è affatto sinonimo di essere carina. Naturalmente non serve trasformarsi in una dark queen, ma è necessario rompere qualche schema. Ad esempio, scegli una parte del tuo corpo che ti piaccia e valorizzala con un vestiario adatto, osando anche un po’. Se hai un bel seno, abbandona il lupetto castigato e indossa una blusa con una bella scollatura. Se hai braccia toniche, mettile in mostra con un top o un abito smanicato. Se hai le gambe sottili, la minigonna deve diventare la tua migliore amica, da indossare, magari, con gli stivali cuissard. Non esagerare, per non cadere nella volgarità, ma non temere di mostrare un poco il tuo corpo: scegli il tuo capo hot e focalizzati su quello. Indossalo con orgoglio e senza timidezza: l’importante è che ti senta a tuo agio.



TRUCCO E PARRUCCO – I capelli crespi e la faccia “nature” non sono affatto seducenti a meno che tu non abbia pelle di porcellana e boccoli angelici. Anche i make up nude, che quest’anno sono molto di moda, sono il risultato di un sapiente maquillage. Ancora una volta, la differenza che conta è essere sexy, non graziosa. Per ottenere il risultato ti serve un buon taglio ai capelli, con una forma adatta al tuo viso e che denoti personalità, un colore di tendenza (almeno ogni tanto lascia perdere le tinte fai-da-te e vai da un bravo parrucchiere), un make up curato. Sì agli smokey eyes e all’eyeliner, no al lucidalabbra rosa pallido stile caramella. L’autunno 2017 è la stagione del rosso, colore della passione per eccellenza: provalo nel guardaroba o almeno con un bel rossetto. E se il color fuoco ti sembra eccessivo, prova le nuance più scure, come il vinaccia o il borgogna. Non trascurare i gioielli: segui i trend di stagione, scegliendo con cura orecchini, braccialetti, collane e anelli.



LINGUAGGIO DEL CORPO – La seduzione è un fatto di atteggiamenti. Attenzione: essere sexy non vuol dire essere aggressive o sguaiate, anzi è esattamente il contrario. Significa anche saper ascoltare, essere in grado di leggere una situazione e comportarsi di conseguenza. Ma vuol dire anche prendere l’iniziativa, quando è il caso. Puoi cominciare con una corretta postura: stai dritta, tieni le spalle in fuori e cammina a testa alta. Mostrati sempre padrona della situazione e, nelle situazioni critiche, mantieni l controllo e non perdere la calma, evitando di mostrarti nervosa e insicura.



EVITA GLI ECCESSI – Ricordiamolo ancora: essere sexy è ben diverso dall’essere volgare. Spesso il confine è segnato dalla quantità: un abitino hot, ad esempio, non deve necessariamente accompagnarsi a un make up molto intenso; se indossi un accessorio vistoso, il resto deve essere semplice; se trucchi le labbra di rosso acceso, gli occhi dovranno apparire naturali per far convergere l’attenzione sulla bocca. Evita di specchiarti in pubblico: daresti l’impressione di essere insicura del tuo aspetto o, al contrario, di essere innamorata della tua immagine.