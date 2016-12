Un tuffo di benessere, il mare ci rende felici

LO STUDIO – Il biologo marino Wallace J. Nichols nel libro Blue mind ricorda a ognuno di noi qualcosa che fin da piccoli abbiamo sperimentato: immergersi nell'acqua tonifica e rilassa, ha un effetto rigenerante e innesca una serie di reazioni a livello celebrale, strettamente connesse al nostro livello di felicità. A contatto con l'acqua torniamo bambini, l'ansia si abbassa e respiriamo meglio, con conseguenze positive per l'organismo e sul benessere mentale.



CONNESSIONE ISTINTIVA – I dati delle ricerche evidenziano che il legame con l'elemento acqua è primordiale. Il corpo umano è composto da acqua per una percentuale variabile fra 75%-80%, alla nascita, al 60%-55%, considerando un uomo e una donna adulti. Quando galleggiamo il corpo scopre una nuova leggerezza. I muscoli si rilassano, la mente si svuota e iniziamo a percepire una profonda sensazione di pace.



BENEFICI – Stare all'aria aperta incrementa la produzione di vitamina D, fondamentale per la salute delle ossa e della pelle. Esporsi al sole, con le opportune cautele in grado di proteggere l'epidermide, è rivitalizzante, sveglia il metabolismo e aumenta i livelli di serotonina, con effetti benefici sul buon umore. Come testimoniano numerosi studi, i bagni di sole e le passeggiate combattono ansia e depressione, soprattutto quando avvengono in ambienti ricchi di natura.



RILASSAMENTO PROFONDO – Basta osservare un'immagine legata al mondo naturale per calmare la mente e provare una sensazione di benessere. Guardare un paesaggio in fotografia o visualizzarlo può costituire una strategia antistress efficace, perché attiva le aree celebrali collegate al recupero di ricordi felici e aumenta le emozioni positive. Quando ti trovi a contatto con la natura prenditi tempo per respirare, ascoltare i rumori, osservare colori e forme: più tardi potrai ricordare questa scena utilizzandola come immagine da rievocare nei momenti di stress e agitazione.



COLORE BLU – Grazie all'impatto con la luce e l'acqua, nell'organismo aumentano i livelli di dopamina, serotonina e ossitocina. Il corpo si rilassa, la mente diventa attenta: ritroviamo lucidità e concentrazione. Hai deciso di usare una giornata libera per andare al mare o al fiume? Fai il pieno di colori. Blu, associato all'acqua e al cielo, per favorire calma e serenità. Autostima e sicurezza in se stessi con il giallo, che sgombra la mente dai pensieri negativi. Rosso e arancione per chi ha bisogno di energia, fuoco vitale. Fatti cullare dal vento, respira, lasciati assorbire dal verde della vegetazione e un pomeriggio al fiume o al mare si trasformerà in un'esperienza di profondo benessere e meditazione attiva.