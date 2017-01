Un obiettivo al giorno: piccoli passi per trovare la felicità

ABBASSA LE ASPETTATIVE - Perdere dieci chili, promettere a se stessi di iniziare a fare sport o cambiare vita non è così semplice. Svanito l'entusiasmo iniziale è facile ricadere nelle solite abitudini, ecco perché può essere d'aiuto ridurre gli obiettivi e pensare a desideri che siano realmente in accordo con il nostro cuore. Vuoi dimagrire? Sgombra la mente, spesso i numeri mettono ansia e aumentano la frustrazione. Pensa a tutte le situazioni in cui ti senti in forma. Dalla passeggiata di buon mattino alle pareti da ridipingere o il bricolage, le situazioni in cui bruciare energia sono tantissime.



NUTRI LA TUA ISPIRAZIONE – Tanti colori e ritagli per raccontare te stessa e coltivare l'entusiasmo: secondo gli esperti scrivere un diario è terapeutico, aiuta la chiarezza mentale e stimola l'impegno. Vedere i progressi fatti mese dopo mese sarà stimolante. Regalati ogni giorno quindici minuti di tempo per sfogliare il giornale o i siti di interesse. Leggere permette di trovare nuove connessioni e accende l'interesse. No al gossip e alle persone che si lamentano, usa il web per coltivare rapporti e amicizie positive.



PENSA A TE STESSA – Quanto tempo della giornata dedichi a ciò che ami? La vera sfida è riuscire a ritagliare brevi attimi in cui rompere la routine. È ciò che puoi imparare con la meditazione mindfulness. Ecco un esercizio da ripetere in qualsiasi momento: stop! Fermati. Che cosa senti? Ascolta le tue sensazioni profonde, respira, libera la mente seguendo il ritmo del cuore. Quando sei in metropolitana o in riunione con i colleghi, mentre attendi i bambini all'uscita della scuola: in qualsiasi contesto puoi decidere di fare vuoto e dare spazio a te, a ciò che senti. Ti aiuterà a uscire dall'ansia.



DAI VALORE AL TEMPO – Sono sempre di più le ore che trascorriamo su Internet. Usa la tua consapevolezza e inizia a scegliere ciò che ti interessa davvero. Le trappole che rubano tempo alla giornata sono ovunque, dai giochi online alle chat. Costruire le buone abitudini che riescono a regalare un sorriso alla tua giornata è un modo per vivere più intensamente. Il valore delle amicizie sincere, il sapore di un caffè gustato con calma, mezz'ora tutta per sé, una passeggiata all'aria aperta: la felicità è fatta di istanti quotidiani.