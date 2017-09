Tentazioni: resistere non dipende solo dalla volontà

Oscar Wilde scriveva: “So resistere a tutto tranne che alle tentazioni”, segno che il problema è diffuso. Per lo più, si cede quando in noi stessi la sfera emotiva prende il sopravvento su quella razionale: il primo passo sta dunque nel mantenersi ben ancorati alla sfera della logica e tenere sotto controllo l’emotività. Quindi, per contrastare le lusinghe di ciò che vorremmo (ma che sappiamo non di non doverci concedere) occorre innanzi tutto migliorare il nostro autocontrollo e mantenere alti i livelli dell’ energia che ci occorre per restare fermi nei nostri propositi.



RICONOSCERE UNA TENTAZIONE – Il primo punto a nostro favore nel risolvere un problema sta nell’essere consapevoli della sua esistenza. Se abbiamo voglia di bere, ma ricordiamo a noi stessi che un super alcolico a stomaco vuoto ci farà subito girare la testa, possiamo rinunciare a una bevanda troppo forte e ripiegare su un altro drink che non ci impedirà di guidare in sicurezza sulla strada di casa. Il fatto di imparare a rinunciare a una gratificazione immediata per averne un maggior beneficio futuro è una capacità che, come dimostrano alcuni studi, si trasforma anche in fattore importante per avere successo nella vita. Valutiamo dunque le conseguenze a lungo termine di ogni nostra decisione e comportiamoci di conseguenza.



LONTANO DAGLI OCCHI, LONTANO DAL CUORE – Per non cedere a una tentazione, è di grande aiuto non esporsi ad essa. Se siamo a dieta, eliminiamo dalla dispensa gli alimenti iper calorici ed evitiamo di frequentare le pasticcerie. Se il nostro percorso strada-lavoro ci porta nei pressi di negozi tentatori, proviamo a cambiare itinerario o a spostarci in compagnia per avere occasione di chiacchierare. In alternativa possiamo concentrare il pensiero su qualcosa di piacevole che ci stimoli e ci faccia dimenticare la cosa che ci attrae pericolosamente.



IMMAGINA TE STESSO MENTRE RESISTI ALLA TENTAZIONE – Visualizza nella mente l’atto in cui non cedi all’impulso, ad esempio, di accenderti una sigaretta, o di mangiare un cioccolatino. Quando hai fatto un po’ di pratica, e ti senti abbastanza risoluto, puoi anche affrontare l’oggetto proibito, ad esempio con un passaggio al supermercato, naturalmente senza fermarti il banco dei dolciumi. Attenzione però: questa tecnica non funziona nel caso di sostanze che creano vera dipendenza come alcol e droga: vedere l’oggetto del desiderio scatena in questo caso desideri irresistibili.



NON OFFRIRE A TE STESSO POSSIBILITA’ DI SCELTA – Davanti all’oggetto o alla persona dei tuoi desideri non chiederti se resistere o cedere: non ci sono alternative e il comportamento deve essere uno solo. In questo modo sarai costretto a rifiutare qualsiasi lusinga possibile.



ESCI ALLO SCOPERTO – Dichiara a chiare lettere le tue intenzioni a chi ti sta intorno. Annuncia di essere a dieta, o di voler smettere di fumare, e chiedi agli amici di aiutarti, richiamandoci ai nostri propositi se dovessero vedere che la nostra volontà vacilla. Usa anche la tecnologia: ci sono App che aiutano a tenere il conto delle calorie, o della quantità di movimento effettuato, o delle spese sostenute ogni giorno.



RICARICA LE BATTERIE – Mantenere l’autocontrollo è un duro lavoro e richiede molta energia. Nei periodi di stress e di affaticamento siamo portati, ad esempio, a mangiare o fumare di più. Questo avviene perché la fatica ci spinge a cercare modi per gratificarci. Riposare di più e limitare le fondi di ansia ci sarà di grande aiuto nel mantenerci in carreggiata. In più, se sappiamo di dover affrontare una situazione difficile o stressante nell’arco della giornata, evitiamo di trovarci in situazioni “tentarici” nelle ore precedenti o successive: resistere sarà più difficile.



CONCEDIAMOCI QUALCOSA – Dire sì a una gratificazione piccola e innocua può aiutarci a mantenerci fermi nei nostri propositi. Non si può dire sempre a tutto: in fondo resistere alle tentazioni non significa negarsi qualsiasi piacere.