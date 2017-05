Stili di vita: la sostenibilità è femmina

L’interesse nei confronti della difesa del'ambiente e del consumo consapevole è crescente, ma sono le donne le vere campionesse in termini di comportamenti eco sostenibili. Più attente all'ambiente e non solo: rispetto agli uomini, hanno anche una posizione più attiva partecipando a conferenze, alle attività delle associazioni, al finanziamento iniziative ambientaliste.



Secondo quanto emerge da uno studio della Commissione Europea, e riproposto da WiseSociety.it , le giovani adulte italiane tra i 30 e 35 anni, di reddito e cultura medio-alti, sono le più attente all'ambiente. Secondo l’Osservatorio nazionale degli stili di vita sostenibili comunque anche le ragazze più giovani (18-24 anni), oltre alla popolazione compresa tra i 25 e i 34 anni, sono informate e si interessano della sostenibilità, per un totale complessivo di 31 milioni di italiane.



Inoltre lo studio dimostra che le donne si impegnano di più in comportamenti ecologici che riguardano la sfera domestica e privata.

In effetti sappiamo bene che sono le donne le responsabili d'acquisto nelle famiglie; si occupano inoltre delle spese quotidiane, con un approccio molto pragmatico e decisamente più consapevole in termini ambientali.



Tra i temi di maggiore interesse femminile, oltre alla provenienza dei prodotti alimentari, ci sono le tematiche ambientali legate al consumo, la tutela e la qualità dell’acqua. Attualmente ben oltre il 70% (era il 57% nel 2008) delle donne si dimostra attento a non sprecare l’acqua, contro il 64,4 per cento degli uomini (secondo l’Istat).



Del resto, l'informazione si rivela determinante nel comportamento dei consumatori, che quando ben sensibilizzati si dimostrano più attenti all'ambiente. Tra i piccoli importanti gesti alla portata di tutti, per esempio la riduzione del consumo di bottiglie di plastica, preferendo la semplice acqua del rubinetto oppure preparando a casa le bibite gassate in modo da ridurre il consumo di lattine e bottiglie di plastica.



Ultimo, ma non meno importante, per essere sostenibili non c’è bisogno di pagare di più: è dimostrato che l’acqua degli acquedotti italiani è di ottima qualità. Ed è anche decisamente più economica: a Milano, per esempio, mille litri di acqua del rubinetto costano solamente 80 centesimi!