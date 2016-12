Sorpresa! I film strappalacrime ci aiutano a pensare positivo

07:00 - Alzi la mano chi, ogni tanto, non ama concedersi una serata a base di film melodrammatici insieme alle amiche. Gli uomini non sembrano capire il gusto di questi momenti di condivisione femminile di fronte allo schermo, fra fazzoletti di carta accartocciati e qualche lacrimuccia di commozione, invece la scienza lo conferma: i film strappalacrime hanno un ruolo positivo. Perché insieme alle persone che fanno parte della nostra vita l'esistenza è meno amara e un pizzico più sorridente.

Il potere della condivisione - Un team di psicologi appartenente alla Cardiff University, nel Regno Unito, ha analizzato il comportamento femminile di fronte ai film coinvolgendo trenta coppie di amiche. L'esperimento, che è stato pubblicato sulla rivista Social Cognitive and Affective Neuroscience, ha preso in considerazione donne dai venti ai trentatré anni a cui sono state mostrate immagini di grande intensità a livello emotivo. Una scansione celebrale ha registrato le reazioni del pubblico femminile, questo doveva esprimere un giudizio da “molto negativo” a “molto positivo” nel momento della visione. Il risultato? Insieme alle amiche gli spezzoni felici dei film sono stati percepiti con più gioia e positività rispetto a una visione solitaria. In modo simile, chi aveva assistito a scene di forte impatto e tristezza, ha utilizzato giudizi meno negativi quando la visione è stata condivisa con le amiche.



L'importanza dell'amicizia - Insieme alle amiche i guai sono meno tristi e la vita è più ricca di gioia, l'osservazione scientifica sembra confermarlo e l'analisi in fondo non stupisce chi è consapevole dell'importanza dell'amicizia per la qualità della vita e la felicità personale.Vivere un'amicizia importante significa trovarsi in un rapporto di completa autenticità, dove è possibile incontrare la fiducia necessaria per poter esprimere le proprie emozioni profonde, i dubbi, le paure e le speranze. Dare (e ricevere!) l'amicizia è un atto di fiducia, abbassa le proprie difese, aiuta a trovare sostegno e dare conforto, soprattutto quando sappiamo riconoscere le persone in grado di aiutare la nostra felicità.



Perché le donne? - Anche a livello storico e sociale fidarsi e confidarsi costituisce l'emblema di un mondo femminile sostenuto da vincoli forti. In ogni epoca le donne hanno intessuto legami di solidarietà e aiuto reciproco, spesso dettati dalla necessità e dal ruolo occupato all'interno della famiglia. Questo non significa che anche gli uomini non possano trovare nell'amicizia una chiave per vivere una quotidianità migliore: accade tutte le volte che accettiamo di lasciarci andare e permettiamo agli altri di vedere le nostre emozioni più autentiche. Condividere è osare il coraggio di ammettere la propria vulnerabilità, esporsi, esprimere ciò si sta vivendo: un atteggiamento che si può imparare, con coraggio, determinazione e un pizzico di fiducia verso chi ci circonda.