Soppalco: l arredo di tendenza che regala tanto spazio

Soppalco: lʼarredo di tendenza che regala tanto spazio Istockphoto 1 di 10 Istockphoto 2 di 10 Istockphoto 3 di 10 Istockphoto 4 di 10 Istockphoto 5 di 10 Istockphoto 6 di 10 Istockphoto 7 di 10 Istockphoto 8 di 10 Istockphoto 9 di 10 Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Valorizzare case un po' vetuste e dagli alti soffitti con un soppalco è una bella opportunità: infatti, il fascino dei soffitti oltre i tre metri e mezzo sta proprio nel riuscire a utilizzarli al meglio.

D'altra parte, il soppalco è irrestibile se utilizzato come area di design ove lasciar libera la fantasia e trovare la soluzione ideale per sfruttare al meglio l’altezza ricavando un comodo spazio aggiuntivo.



Nelle case minuscole, tipicamente i monolocali, il letto a soppalco è d'obbligo perché lo sviluppo verticale garantisce, oltre che più spazio, anche la separazione delle stanze.



Sguardo romantico: sfruttare il sottotetto per sistemare il letto matrimoniale è romantico e comodo. Oltre alla privacy garantita, ricordiamoci che il calore sale, quindi sarà un nido estremante confortevole e caldo. Se temiamo le temperature estive, dotarsi di lucernari con apertura per far esntrare l'aria non sarà male e in più, se saremo fortunati, potremo anche godere di una bella vista. Amore sotto le stelle, il massimo!



Benvenuti a casa: si può sfruttare anche la zona d’ingresso, magari sistemando il tavolo da pranzo sotto il soppalco oppure l'angolo cucina. In ogni caso, il ribassamento del soffitto entrando in casa regalerà profondità alla vista e un senso di calda accoglienza per gli ospiti.



Viva il legno: in montagna, ma anche in città se lo stile ci piace, le abitazioni sono spesso minuscole, soprattutto se si tratta di case vacanza. Il soppalco sarà la soluzione ideale per ricavare una camera in più.



Studiolo e relax: abbiamo necessità di lavorare in un luogo un po' isolato che ci garantisca concentrazione? Ci serve un po' di tranquillità per goderci un momento di relax? Il soppalco può valudamente offrire un'ottima risposta a entrambe le richieste. Le idee non mancano, resta solo da scegliere arredo e materiale.