Sai come evitare lo stress sul lavoro?

07:00 - Qualcuno fa il lavoro che ama (tenacia e pazienza sono comunque richieste, non dimenticarlo), per altri le giornate lavorative possono diventare sinonimo di ambienti difficili, colleghi al limite dell'insopportabile e un impiego spesso scelto esclusivamente per necessità. In tutti i casi cercare di abbattere lo stress e sopravvivere al meglio è di vitale importanza per non rimanere schiacciati dalla routine.

Le storie legate allo stress costituiscono un caso differente per ogni individuo. Se desideri migliorare la tua qualità della vita innanzitutto è importante rispondere con sincerità a una domanda elementare, al tempo stesso ricca di significati nascosti: che cosa ti stressa? Non necessariamente è un obiettivo difficile o la richiesta di un grosso impegno a fare la differenza nel carico di stress: sentirsi stressati riguarda un'emozione nei confronti di qualcosa che percepiamo come faticoso da gestire, ecco perché allenarti a essere fedele alle tue sensazioni può aiutarti.



Anche lavorare a stretto contatto con amici o parenti mette a dura prova il proprio livello di benessere: cerca di osservare le cose con obiettività; se è necessario puoi farti aiutare da uno sguardo esterno. Sii sincero su ciò che provi riguardo a orari, mansioni, obiettivi. Non si deve stare zitti per evitare di esasperare i contrasti, bensì imparare a comunicare con diplomazia, tatto, gentilezza.



Secondo i dati di un sondaggio effettuato da EU-OSHA oltre la metà dei lavoratori coinvolti nel test ha considerato lo stress una situazione comune nel proprio ambiente di lavoro: fra i fattori più rilevanti alla base precarietà e riorganizzazione, orari di lavoro prolungati, carichi di lavoro eccessivi e molestie. La stessa indagine ha rilevato che 4 lavoratori su 10 ritengono che il problema non venga gestito in maniera appropriata dall'azienda.



Purtroppo sono molti gli ambienti a risultare ostili, tanto che, in qualche caso, andare al lavoro può diventare una lotta quotidiana: evita di essere coinvolto in discussioni che non ti appartengono realmente; non fare pettegolezzi verso altri colleghi o superiori, sii pronto a lavorare con grande qualità ma al tempo stesso non temere di far valere i tuoi diritti. Il gossip oltre a non essere educato, gioca a tuo sfavore. È decisamente più produttivo un comportamento che tenda a creare armonia, confronto positivo e capacità di dialogo.



Iniziare a esprimere qualche sano no porterà a dei vantaggi, se saprai utilizzare questa risorsa in modo costruttivo. Rischiare significa imparare a diventare adulti; dire sempre “Sì” porta consensi e riconoscimento, è facile, eppure, prima o poi, ogni persona deve affrontare un momento in cui le proprie necessità diventano diverse rispetto chi si ha intorno.



Cominciare a dire “No” è sempre difficile, ma se avrai la forza di riconoscere a te stesso i tuoi reali bisogni e manifestarli agli altri nonostante le possibili conseguenze alla lunga otterrai risultati positivi per la tua vita.



Lavorare con qualità premia, anche nei tempi di crisi: questo significa cogliere le opportunità per aggiornarsi, essere propositivi, portare le proprie esperienze e competenze e, al tempo stesso, saperle difendere. Mantieni l'ordine nella tua postazione di lavoro, ti aiuterà a essere più concentrato e procedere più velocemente.



Durante la giornata non dimenticare di usare una pausa per uscire all'aria aperta, bere acqua (aiuta anche in caso di mal di testa) e staccare anche solo per un attimo. Lavori in ufficio? Sulla scrivania tieni a portata di mano un blocchetto di post it per segnare le idee importanti e le urgenze a cui dare priorità, eviterai lo stress dell'ultimo momento. Aggiungi un vaso di piante: oltre a purificare l'aria, avrà l'effetto di migliorare il tuo umore.